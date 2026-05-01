GO TO IT de Robin Savage (photographie) Musée Memorial Pegasus Ranville

Ranville

GO TO IT de Robin Savage (photographie)

Musée Memorial Pegasus 1 Avenue Major John Howard Ranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Ils ont servi l’Histoire. Ils ont combattu en Normandie, dans les Ardennes et/ou lors de la traversée du Rhin. Aujourd’hui, leurs regards nous racontent. À travers 18 portraits puissants et émouvants, le photographe Robin Savage met à l’honneur les vétérans de la 6e division aéroportée britannique.

Ils ont servi l’Histoire. Ils ont combattu en Normandie, dans les Ardennes et/ou lors de la traversée du Rhin. Aujourd’hui, leurs regards nous racontent.

À travers 18 portraits puissants et émouvants, le photographe Robin Savage met à l’honneur les vétérans de la 6e division aéroportée britannique. Une exposition à ne pas manquer ! .

Musée Memorial Pegasus 1 Avenue Major John Howard Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 19 44

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English : GO TO IT de Robin Savage (photographie)

They served history. They fought in Normandy, in the Ardennes and/or during the crossing of the Rhine. Today, their eyes tell the story. Through 18 powerful and moving portraits, photographer Robin Savage honours the veterans of the British 6th Airborne Division.

L’événement GO TO IT de Robin Savage (photographie) Ranville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge