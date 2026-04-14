Goat – rêver plus haut, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Goat – rêver plus haut Mercredi 22 avril, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:40:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:40:00+02:00

Rencontrez les joueurs de basket de l’ASA à l’issue du film, où vous pourrez poser toutes vos questions sur le métier de sportif professionnel !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=9BTQX »}]

Rencontre avec l’asa ! – Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de « roarball », un sport ultra-intense réservé aux… Relais Culturel Goat – rêver plus haut