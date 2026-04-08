Palavas-les-Flots

GOAT RÊVER PLUS HAUT

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29

Séance cinéma Goat Rêver plus haut de Aaron Buchsbaum, Teddy Riley (Durée 1h40)

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Goat Rêver plus haut by Aaron Buchsbaum, Teddy Riley (Running time: 1h40)

L’événement GOAT RÊVER PLUS HAUT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34