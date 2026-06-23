Gob Gobé – de Florence Férin – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 16:00 – 16:50

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Contes – pour enfants à partir de 4 ans Autrefois, les hommes mangeaient le ciel et les nuages, et cela les comblait. C’était doux, nourrissant. Puis le ciel s’est éloigné… Alors, sur la Terre, on s’est mis à tout goûter : le renard veut croquer la poule, le sage se barbouille de beurre, la Mé Berruette gave Jeannot pour mieux le manger et la gloutonne Tata Gugube gobe tout sur son passage. Des contes savoureux à dévorer le temps d’un grand rire, à déguster le temps d’un festin. Florence Férin : conte Durée : 50 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Breil – Barberie Nantes 44100



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