Goldmen De Goldman à Frédéricks Goldman Jones Brest Arena Brest

Goldmen De Goldman à Frédéricks Goldman Jones

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, ils seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques Goldman à celui du trio Fredericks Goldman Jones.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, ils vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00 (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h30. Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

