Troyes

Goldmen

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-01-30 17:30:00

fin : 2028-01-30

Date(s) :

2028-01-30

Retrouvez la poésie, les mélodies intemporelles et les textes profonds de la légende vivante. Chaque concert sera une plongée dans l’émotion pure, où le public redécouvrira dans un show les tonalités d’origine des tubes de Jean-Jacques et du trio Fredericks Goldman Jones comme “Quand la musique est bonne”, “Je te donne” “Un deux trois”, “Né en 17 a Leidenstadt”, “À nos actes manqués” etc…



La voix d’Alain Stevez, véritable miroir vocal de l’idole, a convaincu les fans et celle de Sabrina Belmo, très similaire à la voix de Carole Fredericks, apporte une puissance vocale exceptionnelle touchante d’émotion et une présence scénique captivante et envoûtante.



Le groupe, encensé par les médias, est également adoubé par Michael Jones lui-même et est très apprécié par Jean-Jacques GOLDMAN qui dit à leur sujet Je suis heureux du succès des Goldmen, sérieux, bon esprit, musiciens… .



Cette tournée Best Of est aussi l’occasion de célébrer cette carrière exceptionnelle, marquée par des albums cultes et des collaborations mémorables tout en offrant un spectacle généreux et authentique. Si vous n’avez pas encore vos billets, dépêchez-vous… Assister à un concert des Goldmen c’est vivre une expérience inoubliable en replongeant dans l’univers de la personnalité préférée des Français. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

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English :

L’événement Goldmen Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne