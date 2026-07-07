Informations pratiques

Plouescat

Golf de la Côte des Sables Compétition 18 trous

Golf de la Côte des Sables Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-26

Le grand parcours (18 trous) à des distances de 40 à 315 mètres, il y a 4 par 3 et 5 par 4. Le par est le nombre de coup à réaliser par trou.

Inscription obligatoire sur ISP. .

Golf de la Côte des Sables Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 54 69 16

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English :

L’événement Golf de la Côte des Sables Compétition 18 trous Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX