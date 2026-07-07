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AGENDA · Plouescat

Golf de la Côte des Sables Compétition 18 trous Plouescat

mardi 7 juillet 2026 · Plouescat

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Adresse
Golf de la Côte des Sables
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Golf de la Côte des Sables Compétition 18 trous

Golf de la Côte des Sables Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-26

Le grand parcours (18 trous) à des distances de 40 à 315 mètres, il y a 4 par 3 et 5 par 4. Le par est le nombre de coup à réaliser par trou.
Inscription obligatoire sur ISP.   .

Golf de la Côte des Sables Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 33 54 69 16 

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English :

L’événement Golf de la Côte des Sables Compétition 18 trous Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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