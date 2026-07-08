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Gommettes comètes ! Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

mercredi 10 février 2027 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère

Gommettes comètes ! Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
samedi 26 juin 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Bel Ordinaire/CAPBP
Adresse
Allée Montesquieu
Ville
64140 Billère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Billère

Gommettes comètes !

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 15:00:00
fin : 2027-06-26 19:00:00

Date(s) :
2027-02-10

En jouant sur la densité, le mouvement et le contraste, une gommette se métamorphose en comète. Suivez Lili Gayman dans ses jeux d’accumulation, de dispersion et de saturation où le point devient passage et énergie et nous invite à interroger notre perception.   .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85  c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : Gommettes comètes !

L’événement Gommettes comètes ! Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau

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