Gommettes comètes ! Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Billère

Gommettes comètes !

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 15:00:00

fin : 2027-06-26 19:00:00

Date(s) :

2027-02-10

En jouant sur la densité, le mouvement et le contraste, une gommette se métamorphose en comète. Suivez Lili Gayman dans ses jeux d’accumulation, de dispersion et de saturation où le point devient passage et énergie et nous invite à interroger notre perception. .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : Gommettes comètes !

L’événement Gommettes comètes ! Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau