Gommettes comètes ! Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère
mercredi 10 février 2027 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère
Informations pratiques
Billère
Gommettes comètes !
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 15:00:00
fin : 2027-06-26 19:00:00
Date(s) :
2027-02-10
En jouant sur la densité, le mouvement et le contraste, une gommette se métamorphose en comète. Suivez Lili Gayman dans ses jeux d’accumulation, de dispersion et de saturation où le point devient passage et énergie et nous invite à interroger notre perception. .
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : Gommettes comètes !
L’événement Gommettes comètes ! Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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