GOOD VIBES ! Salle des mariages Rouen
GOOD VIBES ! Salle des mariages Rouen vendredi 19 juin 2026.
Rouen
GOOD VIBES !
Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 12:15:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre de Scène ouverte à la chapelle Corneille #8 du 15 au 19 juin
Mêlant œuvres originales et transcriptions, le programme de ce concert nous fait voyager
à travers le temps. De la musique ancienne à la musique contemporaine, côtoyant celle
du jazz ou des musiques traditionnelles, cordes et lames frappées entrent en vibration
pour créer un univers sonore original.
Séance scolaire/groupe à 10h
Gratuit, sans réservation
Sur invitation de l’Opéra Orchestre Normandie-Rouen .
Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : GOOD VIBES !
L’événement GOOD VIBES ! Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité
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