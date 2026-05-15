GOOD VIBES ! Salle des mariages Rouen

Rouen

GOOD VIBES !

Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 12:15:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre de Scène ouverte à la chapelle Corneille #8 du 15 au 19 juin

Mêlant œuvres originales et transcriptions, le programme de ce concert nous fait voyager

à travers le temps. De la musique ancienne à la musique contemporaine, côtoyant celle

du jazz ou des musiques traditionnelles, cordes et lames frappées entrent en vibration

pour créer un univers sonore original.

Séance scolaire/groupe à 10h

Gratuit, sans réservation

Sur invitation de l’Opéra Orchestre Normandie-Rouen .

Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GOOD VIBES !

L’événement GOOD VIBES ! Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité