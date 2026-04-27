Goodbye Karelle La Mesón Marseille 1er Arrondissement
Goodbye Karelle La Mesón Marseille 1er Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Goodbye Karelle
Samedi 23 mai 2026 à partir de 19h.
Le concert débutera à 20h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Mesón accueille l’artiste Karelle Tremblay
Goodbye Karelle est le projet musical mené par l’artiste Karelle Tremblay. Révélée dans un premier album intime et brut Hugh Greene & the Lucies Made Me. Son univers mêle spoken word et pop alternative, entre mélodies vaporeuses et textes viscéraux.
Dans ses chansons, Goodbye Karelle raconte l’amour qui éclate, la solitude qui colle, les souvenirs qui hantent. Sa voix grave et incarnée explore les zones troubles de l’identité, du genre, du désir. Goodbye Karelle écrit comme on tient un journal secret, compose comme on reconstruit sa mémoire, dans un geste aussi fragile que radical.
À l’instar d’autres figures libres issues de la scène québécoise, Goodbye Karelle déconstruit les formats classiques et mêle musique, image et mise en scène de soi. Un minimalisme cinématographique et une intensité émotionnelle rare habitent chaque morceau. Goodbye Karelle n’interprète pas un rôle — l’artiste s’expose, dans une œuvre entière et assumée, où les mots deviennent matière vivante, coupante, sensuelle. .
La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com
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English :
La Mesón welcomes artist Karelle Tremblay
L’événement Goodbye Karelle Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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