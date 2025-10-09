Goran Bregović Roubaix

Goran Bregović

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Ambassadeur emblématique des musiques des Balkans, Goran Bregović revient au Colisée avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements pour un concert riche en couleurs et en émotions. Né d’une mère serbe et d’un père croate, il fusionne musiques manouches, fanfare, jazz et influences punk avec une énergie unique et un message humaniste.

Compositeur célèbre pour des films comme Le Temps des Gitans et La Reine Margot, il présente un spectacle généreux, mêlant fête populaire et méditation sur l’âme des peuples. Après une pause liée à la pandémie, il dévoile également un album classique, démontrant l’étendue de son talent.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Emblematic ambassador of Balkan music, Goran Bregovi? returns to the Colisée with his Orchestre des Mariages et des Enterrements for a concert rich in color and emotion. Born of a Serbian mother and Croatian father, he fuses gypsy music, brass band, jazz and punk influences with a unique energy and humanist message.

Famous composer for films such as Time of the Gypsies and Queen Margot, he presents a generous show, combining popular celebration and meditation on the soul of peoples. After a break due to the pandemic, he also unveils a classical album, demonstrating the breadth of his talent.

