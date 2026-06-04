GOSPEL À JUHÈGUES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles vendredi 28 août 2026.

Torreilles

GOSPEL À JUHÈGUES

Théâtre de verdure de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Préparez-vous à un grand voyage musical au cœur de l’émotion ! Torreilles a le plaisir d’accueillir la formation Soulshine Voices, un groupe qui fait vibrer les scènes de la région et d’ailleurs grâce à la puissance et à la sincérité de ses voix.

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Théâtre de verdure de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Get ready for a musical journey into the heart of emotion! Torreilles is delighted to welcome Soulshine Voices, a group whose powerful, heartfelt vocals have brought the region and beyond to its feet.

L’événement GOSPEL À JUHÈGUES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES