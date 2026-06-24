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ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARIE LAURENCIN Route de la plage Torreilles

mercredi 19 août 2026 · Route de la plage · Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARIE LAURENCIN Route de la plage Torreilles

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la plage
Adresse
RD11
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Torreilles

ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARIE LAURENCIN

Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Cet été, l’association Coeur de Vie & Company vous ouvre les portes de son jardin-forêt en forme de coeur à Torreilles pour une rencontre artistique accessible aux petits comme aux grands.
  .

Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This %E9t%E9, the Coeur de Vie & Company association invites you to visit its heart-shaped vegetable garden in %E0 Torreilles for an artistic event open to young and old alike.

L’événement ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARIE LAURENCIN Torreilles a été mis à jour le 2026-06-24 par BIT DE TORREILLES

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