TOUS À LA PLAGE Espace Capellans Torreilles
TOUS À LA PLAGE Espace Capellans Torreilles mercredi 19 août 2026.
Torreilles
TOUS À LA PLAGE
Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
La ville de Torreilles vous propose une soirée “Tous à la Plage”.
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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
The town of Torreilles invites you to a Tous à la Plage evening.
L’événement TOUS À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-29 par BIT DE TORREILLES
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