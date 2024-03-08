GOSPEL POUR 100 VOIX – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

GOSPEL POUR 100 VOIX – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer samedi 28 novembre 2026.

GOSPEL POUR 100 VOIX Début : 2026-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

EWILONA PROD PRESENTE : GOSPEL POUR 100 VOIXGOSPEL POUR 100 VOIX/ THE 100 VOICES OF GOSPELLes vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’êtres electionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne….. Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer. Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Autriche, la Tunisie, les West Indies…. en 2026 , pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62