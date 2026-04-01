Boulogne-sur-Mer

Les visites guidées de L’Ecole Musée

2 Rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Visites guidées de l’Ecole Musée

Revenez sur les bancs de l’école pour découvrir les classes d’Autrefois grâce à une visite immersive

Les vendredis en Juillet et Août à 14h30 .

2 Rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 00 30 ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les visites guidées de L’Ecole Musée Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale