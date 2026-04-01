Boulogne-sur-Mer

Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026

Quai Thurot Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Édition Anniversaire 50 ans!

Du 09 au 12 juillet 2026, Boulogne-sur-Mer vibrera au son du Festival de la Côte d’Opale.

Le 10 juillet le public pourra retrouver Vanessa Paradis sur scène avant d’enchaîner le 11 juillet avec Soprano qui promet un show plein d’énergie. Enfin le 12 juillet Jean Louis Aubert et Sam Sauvage viendront offrir un moment unique aux festivaliers. Une dernière date aux tendances urbaines sera annoncée dans les prochaines semaines et viendra compléter cette édition déjà très attendue.

Jeudi 09 Juillet

Josman

La Mano 1.9

Sheng

Vendredi 10 Juillet

Vanessa Paradis

Stephan Eicher

Billie

Samedi 11 Juillet

Soprano

Dimanche 12 Juillet

Jean Louis Aubert

Sam Sauvage .

Quai Thurot Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 65 63 festivalcotedopale@orange.fr

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English :

L’événement Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale