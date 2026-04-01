Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026 Boulogne-sur-Mer
Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026 Boulogne-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Boulogne-sur-Mer
Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026
Quai Thurot Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-09
Édition Anniversaire 50 ans!
Du 09 au 12 juillet 2026, Boulogne-sur-Mer vibrera au son du Festival de la Côte d’Opale.
Le 10 juillet le public pourra retrouver Vanessa Paradis sur scène avant d’enchaîner le 11 juillet avec Soprano qui promet un show plein d’énergie. Enfin le 12 juillet Jean Louis Aubert et Sam Sauvage viendront offrir un moment unique aux festivaliers. Une dernière date aux tendances urbaines sera annoncée dans les prochaines semaines et viendra compléter cette édition déjà très attendue.
Jeudi 09 Juillet
Josman
La Mano 1.9
Sheng
Vendredi 10 Juillet
Vanessa Paradis
Stephan Eicher
Billie
Samedi 11 Juillet
Soprano
Dimanche 12 Juillet
Jean Louis Aubert
Sam Sauvage .
Quai Thurot Site de l’Eperon Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 65 63 festivalcotedopale@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival de la Côte d’Opale Du 09 au 12 Juillet 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- VIFS CRD L’EMBARCADERE – SALLE L’ESCALE Boulogne Sur Mer 10 avril 2026
- La pièce la plus rapide du monde Boulogne-sur-Mer 10 avril 2026
- Exposition Château Musée De Gayole à Branly Histoire d’un lycée Boulogne-sur-Mer 10 avril 2026
- Requin Velours Cie Sorry Mom / Gaëlle Axelbrun Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer 11 avril 2026
- Requin Velours – Cie Sorry Mom / Gaëlle Axelbrun Carré Sam Boulogne-sur-Mer 11 avril 2026