GOSPEL POUR 100 VOIX ZENITH DE PAU Pau
dimanche 24 janvier 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
GOSPEL POUR 100 VOIX
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24 19:00:00
Date(s) :
2027-01-24
THE DELIVERANCE TOUR 2026
Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.
Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’êtres selectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne… .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : GOSPEL POUR 100 VOIX
L’événement GOSPEL POUR 100 VOIX Pau a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Pau
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