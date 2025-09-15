Gospel pour 100 voix the deliverance tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Gospel pour 100 voix the deliverance tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 14 mars 2026.

Gospel pour 100 voix the deliverance tour

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.



Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’êtres electionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..



Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer.



Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Autriche, la Tunisie, les West Indies…. en 2026 , pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Not content with conquering European audiences, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » also thrilled the 12 million viewers of the famous British TV show « Britain Got Talent ».

German :

The 100 Voices of Gospel Gospel für 100 Stimmen » hat nicht nur das europäische Publikum erobert, sondern auch die 12 Millionen Zuschauer der berühmten englischen Show « Britain Got Talent »

Italiano :

Non contento di aver conquistato il pubblico europeo, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » ha entusiasmato i 12 milioni di spettatori del famoso programma televisivo britannico « Britain Got Talent »

Espanol :

No contento con conquistar al público europeo, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » entusiasmó también a los 12 millones de telespectadores del famoso programa británico « Britain Got Talent ».

L’événement Gospel pour 100 voix the deliverance tour Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille