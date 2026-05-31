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Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps, Salle de La Cité, Rennes

Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps, Salle de La Cité, Rennes

Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps, Salle de La Cité, Rennes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle de La Cité

Adresse : 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit / Digoust

Gouel an Nevezamzer / Fête du Printemps Dimanche 31 mai, 14h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

Gratuit / Digoust

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Au programme :
Concerts d’Emezi (pop RnB en breton) et Balafenn (pop rock en breton)
Initiation aux danses bretonnes avec le Cercle Celtique de Rennes et Kelt duo
Projection du fiilm « Troioù-Kaer Telemak / Les aventures de Télémaque », autour d’un projet théâtral en breton mené à Rennes
Chants traditionnels par les élèves des écoles bilingues publiques de Rennes
Initiation au gouren, lutte traditionnelle bretonne avec le Skol Gouren Roazhon
Circuit de billes géant avec Breizh bille tour
Stands associatifs
Vente de livres et CD avec l’Encre de Bretagne et Glenn
Vente de sweat-shirts, T-shirts et goodies Div Yezh
Vente de crêpes et buvette (bière, cidre, sodas, jus, café, thé)

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez célébrer la culture bretonne sous toutes ses formes avec la cinquième édition de la Fête du printemps / Gouel an Nevezamzer, organisée par Div Yezh Roazhon, salles du Jeu de Paume et de la Cité. fête fest-deiz

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