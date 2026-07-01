Gourmandises – Jardins en Scène, château de Bouillancourt, Bouillancourt-en-Séry

Informations pratiques

Gourmandises – Jardins en Scène Samedi 5 septembre, 11h00 château de Bouillancourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T11:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00

Gourmandises, un spectacle épicé de musique où se mélangent en un même mijoté, littérature culinaire et contes savoureux.

« Qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal ? » demandait Brillat-Savarin… « Le repas ! »

Et voilà les mots et l’eau qui montent à la bouche : avec les aliments ils se savourent en un même lieu, le palais, et se salivent dans le creuset de la bouche… Gourmand, gourmet, glouton, gastronome, de la première tétée au sein de sa mère, au dernier festin des vers, il ne peut y échapper.

château de Bouillancourt 1 bis rue du bout du haut 80220 Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France

Spectacle musical dans le jardin du château de Bouillancourt contes musique

Theatre dire d’étoile