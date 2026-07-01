Sourcières – Jardins en Scène, château de Bouillancourt, Bouillancourt-en-Séry

Informations pratiques

Sourcières – Jardins en Scène Samedi 5 septembre, 15h30 château de Bouillancourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Entre magie et merveilleux, femmes puissantes dans les contes…

Héroïnes, fées, sorcières, femmes ordinaires… Certains disent qu’un jour, elles sont descendues du ciel sur un long fil… Dans les contes, elles résistent et déjouent les rôles convenus auxquels elles sont assignées.

A côté de deux grands contes merveilleux issus de la plus inventive littérature orale (La Vouivre et la Tisseuse d’ortie), se mêlent des chansons et des récits de cultures diverses qui tous s’interrogent : comment se tissent les destins, comment se découvrent et se confrontent les sexes, comment les femmes, puisant leur force dans la nature sauvage ont développé « le pouvoir-du-dedans » pour affronter celui des hommes : « le pouvoir-sur* »….

* Starhawk dans son livre manifeste des écoféminismes : « Rêver l’obscur »

château de Bouillancourt 1 bis rue du bout du haut 80220 Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France

Spectacle musical dans le jardin du château de Bouillancourt contes musique

Theatre dire d’étoile