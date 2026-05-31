Gourmandises, Salle de la Cantine, Grémévillers

Gourmandises Dimanche 29 novembre, 15h00 Salle de la Cantine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00

Gourmandises, un spectacle épicé de musique où se mélangent en un même mijoté, littérature culinaire et contes savoureux.

« Qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal ? » demandait Brillat-Savarin… « Le repas ! »

Et voilà les mots et l’eau qui montent à la bouche : avec les aliments ils se savourent en un même lieu, le palais, et se salivent dans le creuset de la bouche… Gourmand, gourmet, glouton, gastronome, de la première tétée au sein de sa mère, au dernier festin des vers, il ne peut y échapper.

Dans ce spectacle vous apprendrez pourquoi :

‐ La sole n’est grise que d’un côté.

‐ Comment Nasr Eddim Hojda fut traîné devant un tribunal pour avoir savouré l’odeur des brochettes sans autorisation.

‐ Comment un charcutier bien mal en point fut sauvé en partageant ses saucisses avec une diablesse.

‐ Vous suivrez Augustin dans sa recherche de l’amour « à trois oranges », quête au cours de laquelle son savoir gastronomique lui sera fort utile…

Le tout sur des airs et chansons issus du répertoire traditionnel et des compositions concoctées spécialement pour le spectacle.

Avec Françoise Barret et Marie Mazille

Salle de la Cantine 8 rue Saint Rémy 60380 Grémévillers Grémévillers 60380 Oise Hauts-de-France

un spectacle épicé de musique où se mélangent en un même mijoté, littérature culinaire et contes savoureux. contes conte