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Goûter à la bibliothèque, Médiathèque Le Grenier aux livres, Bois-Grenier

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Grenier aux livres · Bois-Grenier

Goûter à la bibliothèque, Médiathèque Le Grenier aux livres, Bois-Grenier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Le Grenier aux livres
Adresse
Pl. des Trois Maires, 59280 Bois-Grenier
Ville
59280 Bois-Grenier
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Goûter à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Le Grenier aux livres Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La bibliothèque vous invite à partager un goûter offert dans une ambiance chaleureuse.
C’est l’occasion idéale de discuter, d’échanger sur vos lectures ou créations du jour, et de passer un moment agréable en famille ou entre voisins.

Médiathèque Le Grenier aux livres Pl. des Trois Maires, 59280 Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France 03.20.44.75.23
Un moment gourmand et chaleureux à partager en famille ou entre amis après les activités de la journée.

© Luiz Henrique Mendes

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