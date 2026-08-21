Goûter d’accueil des bénévoles [Portes Ouverte], Atelier solidaire, Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · Atelier solidaire · Rennes
Informations pratiques
Goûter d’accueil des bénévoles [Portes Ouverte] Vendredi 11 septembre, 16h00 Atelier solidaire Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00
Dans le cadre de la semaine des portes ouvertes de l’Atelier Solidaire
Vous avez été, êtes encore ou souhaitez devenir bénévole à l’Atelier Solidaire ? Tout le monde est bienvenue pour notre goûter de rentrée, en compagnie des Compagnons Bâtisseurs et de l’Atelier des Transitions. Ce moment convivial sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur les missions bénévoles qui existent déjà et sur celles que vous aimeriez développer.
Gratuit, de 16h à 18h.
Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
C’est la rentrée des ancien.nes et la bienvenue des nouveaux.elles bénévoles à l’Atelier !
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