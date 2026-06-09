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Goûter des familles Aire-sur-l’Adour

Goûter des familles Aire-sur-l’Adour

Goûter des familles Aire-sur-l’Adour mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Maison des familles

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Goûter des familles

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Goûter des familles La Mdf vous invite à goûter et (re)découvrir le lieu le mercredi 24 juin de 14h à 17h
Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR   .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68 

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English : Goûter des familles

L’événement Goûter des familles Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie

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