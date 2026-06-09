Goûter des familles Aire-sur-l’Adour
Goûter des familles Aire-sur-l’Adour mercredi 24 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Goûter des familles
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Goûter des familles La Mdf vous invite à goûter et (re)découvrir le lieu le mercredi 24 juin de 14h à 17h
Au sein de la Maison des Familles (gratuit sur inscription), 4 rue René Méricam AIRE SUR L’ADOUR .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter des familles
L’événement Goûter des familles Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- Marché hebdomadaire du mardi Place du commerce Aire-sur-l’Adour 9 juin 2026
- Visite à 3 voix au coeur des arènes d’Aire sur Adour allées de l’adour Aire-sur-l’Adour 9 juin 2026
- Massage bébé Aire-sur-l’Adour 9 juin 2026
- Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour 9 juin 2026
- Visite des arènes Aire-sur-l’Adour 9 juin 2026