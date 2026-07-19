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AGENDA · Port-en-Bessin-Huppain

Gouter-lecture centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

mercredi 29 juillet 2026 · centre culturel Léopold Sédar Senghor · Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
centre culturel Léopold Sédar Senghor
Adresse
2 rue du Croiseur Montcalm
Ville
14520 Port-en-Bessin-Huppain
Département
Calvados
Tarif

Port-en-Bessin-Huppain

Gouter-lecture

centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.
Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque.
Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.
Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque.   .

centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 86 95 19 19  bibliothequeport@gmail.com

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English : Gouter-lecture

What to read on the beach this summer? Bring along your favourite book.
We’d love for you to join us for a ‘snack and read’ session in the library garden.

L’événement Gouter-lecture Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Bayeux Intercom

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