Gouter-lecture centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain
mercredi 29 juillet 2026 · centre culturel Léopold Sédar Senghor · Port-en-Bessin-Huppain
Informations pratiques
Port-en-Bessin-Huppain
Gouter-lecture
centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.
Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque.
Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.
Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque. .
centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 86 95 19 19 bibliothequeport@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gouter-lecture
What to read on the beach this summer? Bring along your favourite book.
We’d love for you to join us for a ‘snack and read’ session in the library garden.
L’événement Gouter-lecture Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Bayeux Intercom
À voir aussi à Port-en-Bessin-Huppain (Calvados)
- Concert de harpe à l’Eglise Saint-André de Port-en Bessin Eglise Saint-André de Port-en-Bessin Port-en-Bessin-Huppain 19 juillet 2026
- Visite Commentée de l’exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain 20 juillet 2026
- Conférence Exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’Astrolabe Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain 21 juillet 2026
- Exposition de peintures Galerie du Quai Port-en-Bessin-Huppain 21 juillet 2026
- Concerts sur les quais Bleu Pétrole Sur les quais Port-en-Bessin-Huppain 21 juillet 2026