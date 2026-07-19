Gouter-lecture centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Port-en-Bessin-Huppain

Gouter-lecture

centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:30:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.

Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque.

Que lire à la plage cet été ? Apportez votre livre coup de coeur.

Nous vous invitons à un gouter-lecture dans le jardin de la bibliothèque. .

centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 86 95 19 19 bibliothequeport@gmail.com

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English : Gouter-lecture

What to read on the beach this summer? Bring along your favourite book.

We’d love for you to join us for a ‘snack and read’ session in the library garden.

L’événement Gouter-lecture Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Bayeux Intercom