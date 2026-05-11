GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS Capestang
GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS Capestang lundi 11 mai 2026.
Capestang
GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
La médiathèque vous invite à un moment convivial et chaleureux autour des mots et des histoires avec “Littérature et savoirs”, un goûter littéraire spécialement dédié aux séniors.
La médiathèque vous invite à un moment convivial et chaleureux autour des mots et des histoires avec “Littérature et savoirs”, un goûter littéraire spécialement dédié aux séniors.
Animée par la compagnie Là-bas théâtre, cette rencontre est l’occasion de partager le plaisir de la lecture dans une ambiance détendue, autour d’un café et de douceurs
Rendez-vous le lundi 11 mai de 14h30 à 16h30
À la médiathèque 2, rue Carnot
Animation gratuite, sur inscription .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 21 09
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English :
The mediatheque invites you to enjoy a warm and friendly moment around words and stories with Littérature et savoirs , a literary snack specially dedicated to seniors.
L’événement GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS Capestang a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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