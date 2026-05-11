Capestang

GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

La médiathèque vous invite à un moment convivial et chaleureux autour des mots et des histoires avec “Littérature et savoirs”, un goûter littéraire spécialement dédié aux séniors.

La médiathèque vous invite à un moment convivial et chaleureux autour des mots et des histoires avec “Littérature et savoirs”, un goûter littéraire spécialement dédié aux séniors.

Animée par la compagnie Là-bas théâtre, cette rencontre est l’occasion de partager le plaisir de la lecture dans une ambiance détendue, autour d’un café et de douceurs

Rendez-vous le lundi 11 mai de 14h30 à 16h30

À la médiathèque 2, rue Carnot

Animation gratuite, sur inscription .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 21 09

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English :

The mediatheque invites you to enjoy a warm and friendly moment around words and stories with Littérature et savoirs , a literary snack specially dedicated to seniors.

L’événement GOUTER LITTERAIRE POUR LES SENIORS Capestang a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN