Aire-sur-l’Adour

Goûter ludique et artistique autour de la nature

Parc municipal Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la Fête de la Nature, les médiathèques CCAA vous convient samedi 23 mai après-midi à un goûter collectif dans le parc d’Aire sur l’Adour qui vous permettra, au-delà de vous régaler avec des produits sains

– De découvrir les espèces végétales peuplant le parc

– De glaner (sans arracher !) des éléments naturels pour créer des œuvres d’art éphémères (land-art)

– De faire le plein de connaissances sur la nature par le biais de jeux pédagogiques

Programme

Goûter ludique et artistique autour de la nature

Le 23 mai 2026, de 15h00 à 17h00

– De 15h à 16h découverte des espèces végétales et atelier land-art

– 16h goûter autour des fruits

– 16h-17h jeux pédagogiques sur la nature

Réservation obligatoire

Mail mediatheque@cdcaire.org

Tél 05 58 51 34 04

Sur place

Matériel à prévoir

Gobelet réutilisable.

Prévoir un pique-nique .

Parc municipal Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter ludique et artistique autour de la nature

L’événement Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie