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Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour

Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour

Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour samedi 23 mai 2026.

Adresse : Parc municipal

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Goûter ludique et artistique autour de la nature

Parc municipal Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Pour la Fête de la Nature, les médiathèques CCAA vous convient samedi 23 mai après-midi à un goûter collectif dans le parc d’Aire sur l’Adour qui vous permettra, au-delà de vous régaler avec des produits sains
– De découvrir les espèces végétales peuplant le parc
– De glaner (sans arracher !) des éléments naturels pour créer des œuvres d’art éphémères (land-art)
– De faire le plein de connaissances sur la nature par le biais de jeux pédagogiques

Programme
Goûter ludique et artistique autour de la nature
Le 23 mai 2026, de 15h00 à 17h00

– De 15h à 16h découverte des espèces végétales et atelier land-art
– 16h goûter autour des fruits
– 16h-17h jeux pédagogiques sur la nature

Réservation obligatoire
Mail mediatheque@cdcaire.org
Tél 05 58 51 34 04
Sur place

Matériel à prévoir
Gobelet réutilisable.

Prévoir un pique-nique   .

Parc municipal Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Goûter ludique et artistique autour de la nature

L’événement Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie

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