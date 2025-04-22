Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour
Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour samedi 23 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Goûter ludique et artistique autour de la nature
Parc municipal Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la Fête de la Nature, les médiathèques CCAA vous convient samedi 23 mai après-midi à un goûter collectif dans le parc d’Aire sur l’Adour qui vous permettra, au-delà de vous régaler avec des produits sains
– De découvrir les espèces végétales peuplant le parc
– De glaner (sans arracher !) des éléments naturels pour créer des œuvres d’art éphémères (land-art)
– De faire le plein de connaissances sur la nature par le biais de jeux pédagogiques
Programme
Goûter ludique et artistique autour de la nature
Le 23 mai 2026, de 15h00 à 17h00
– De 15h à 16h découverte des espèces végétales et atelier land-art
– 16h goûter autour des fruits
– 16h-17h jeux pédagogiques sur la nature
Réservation obligatoire
Mail mediatheque@cdcaire.org
Tél 05 58 51 34 04
Sur place
Matériel à prévoir
Gobelet réutilisable.
Prévoir un pique-nique .
Parc municipal Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Goûter ludique et artistique autour de la nature
L’événement Goûter ludique et artistique autour de la nature Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
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