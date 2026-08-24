Goûter raconté encore une histoire d’Halloween ! Place Arthur Rimbaud Pompaire
mardi 27 octobre 2026 · Place Arthur Rimbaud · Pompaire
Informations pratiques
Pompaire
Goûter raconté encore une histoire d’Halloween !
Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 17:00:00
fin : 2026-10-27 17:45:00
Date(s) :
2026-10-27
On vous invite à un temps convivial mêlant histoire et petits gâteaux pour une fin d’après-midi de détente et de partage ! Spécial Halloween.
Venez nous faire peur avec vos plus beaux déguisements.
Réservations au 05 49 94 90 42 ou sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .
Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Goûter raconté encore une histoire d’Halloween !
L’événement Goûter raconté encore une histoire d’Halloween ! Pompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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