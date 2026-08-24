Goûter raconté encore une histoire d’Halloween ! Place Arthur Rimbaud Pompaire

Informations pratiques

Pompaire

Goûter raconté encore une histoire d’Halloween !

Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 17:00:00

fin : 2026-10-27 17:45:00

Date(s) :

2026-10-27

On vous invite à un temps convivial mêlant histoire et petits gâteaux pour une fin d’après-midi de détente et de partage ! Spécial Halloween.

Venez nous faire peur avec vos plus beaux déguisements.

Réservations au 05 49 94 90 42 ou sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .

Place Arthur Rimbaud Médiathèque Pompaire Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Goûter raconté encore une histoire d’Halloween !

L’événement Goûter raconté encore une histoire d’Halloween ! Pompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine