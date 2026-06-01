Portes ouvertes de l’atelier Chaussures de Gâtine, Manufacture chaussures de Gatine, Pompaire

Portes ouvertes de l’atelier Chaussures de Gâtine 19 et 20 septembre Manufacture chaussures de Gatine Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous ouvrons les portes de notre manufacture pour vous faire découvrir la fabrication de chaussures !

Guidés par nos artisans, vous pourrez suivre toutes les étapes, voir comment se construit une paire de chaussures et poser vos questions.

Un espace de vente en fin de la visite vous permettra de découvrir nos différentes collections et de peut-être trouver chaussure à votre pied.

️ Samedi 20 :

• 10h-18h : visites sans inscription

️ Dimanche 21 :

• 10h-17h : visites sans inscription

Manufacture chaussures de Gatine 12 route de Saint-Maixent, 79200 Pompaire Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 70 63 73 https://chaussuresdegatine.fr/ Visite guidée de l’atelier de fabrication de Chaussures de Gatine par notre équipe

Nous ouvrons les portes de notre manufacture pour vous faire découvrir la fabrication de chaussures !