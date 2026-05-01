GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Domaine de Suzac-Parc de l’estuaire et les comédiens de Petits Spectacles entre Amis (AAM Association des Amis de Meschers) proposent un goûter animé par des interprétations de textes de chansons françaises théâtralisées.

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Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

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English :

The Domaine de Suzac-Parc de l’estuaire and the comedians of Petits Spectacles entre Amis (AAM Association des Amis de Meschers) offer a tea party featuring theatrical interpretations of French songs.

L’événement GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-02 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime