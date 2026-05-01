GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne vendredi 15 mai 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le Domaine de Suzac-Parc de l’estuaire et les comédiens de Petits Spectacles entre Amis (AAM Association des Amis de Meschers) proposent un goûter animé par des interprétations de textes de chansons françaises théâtralisées.
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Domaine de Suzac-Parc de l’estuaire and the comedians of Petits Spectacles entre Amis (AAM Association des Amis de Meschers) offer a tea party featuring theatrical interpretations of French songs.
L’événement GOUTER-SPECTACLE ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DES SIRENES Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-02 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime
À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
- Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne 7 mai 2026
- Suzac, soyez à la pointe Sortie nature dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 20 mai 2026
- Atelier familial De la ruche au miel dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 20 mai 2026
- Exposition Marie-France Bernois Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne 25 mai 2026
- Les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne parking du Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 28 mai 2026