GRAIN DE SABLE par la Cie Toile d’éveil, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

GRAIN DE SABLE par la Cie Toile d’éveil Samedi 14 mars, 16h00, 17h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:45:00+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00+01:00 – 2026-03-14T18:15:00+01:00

GRAIN DE SABLE

De la Cie Toile d’éveil

Il pleut du sable, les grains minuscules rebondissent, roulent, s’entassent, des montagnes apparaissent, une île, un labour… Un monde naît, celui de Petigrain.

Ce grain de sable curieux, espiègle, surgit par une nuit d’orage, sur une terre qui lui est encore inconnue… Il y fait des rencontres brusques, surprenantes, décisives. C’est l’histoire de sa traversée pour retrouver les siens. Ce petit être, en quête d’identité, porté, transporté par sa curiosité, avance dans un monde en perpétuelles transformations. Ce spectacle joue des singularités et des métamorphoses de la matière sable.

De 6 mois à 6 ans. Durée : 25 mn + 10mn d’accueil avant et après le spectacle (45 min au total).

Samedi 14 mars à 16h et 17h30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

