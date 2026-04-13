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Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen

Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen

Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen samedi 23 mai 2026.

Lieu : Jardin des plantes de Rouen

Adresse : 114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Graines de jardin 23 et 24 mai Jardin des plantes de Rouen Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

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