Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen
Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen samedi 23 mai 2026.
Graines de jardin 23 et 24 mai Jardin des plantes de Rouen Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00
Jardin des plantes de Rouen 114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.graines-de-jardin.fr/ »}]
Graines de jardin revient sous la thématique des jardins d’Afrique ! Graines Jardin
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