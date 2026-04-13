Graines de jardin, Jardin des plantes de Rouen, Rouen

Graines de jardin 23 et 24 mai Jardin des plantes de Rouen Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Jardin des plantes de Rouen 114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.graines-de-jardin.fr/ »}]

Graines de jardin revient sous la thématique des jardins d’Afrique ! Graines Jardin