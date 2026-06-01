Grand Concert AIKB Rue des Halles Gouarec

Gouarec

Grand Concert AIKB

Rue des Halles Les Halles Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

AIKB célèbre la Fête de la Musique sous les Halles de Gouarec le dimanche 14 juin avec presque 2 heures de musique grâce à l’Harmonie-Fanfare de Corlay et la Chorale franco-britannique de Saint Mayeux. Le concert débutera à 15h30.

40 musiciens et chanteurs, dirigés par Carl Smith, vont se retrouver pour présenter des musiques et des chansons qui enchanteront petits et grands. Des rafraîchissements seront disponibles sur place au Café AIKB.

Entrée libre.

Org. AIKB .

Rue des Halles Les Halles Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 87 90

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English :

L’événement Grand Concert AIKB Gouarec a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh