Grand Concert AIKB Rue des Halles Gouarec
Grand Concert AIKB Rue des Halles Gouarec dimanche 14 juin 2026.
Gouarec
Grand Concert AIKB
Rue des Halles Les Halles Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
AIKB célèbre la Fête de la Musique sous les Halles de Gouarec le dimanche 14 juin avec presque 2 heures de musique grâce à l’Harmonie-Fanfare de Corlay et la Chorale franco-britannique de Saint Mayeux. Le concert débutera à 15h30.
40 musiciens et chanteurs, dirigés par Carl Smith, vont se retrouver pour présenter des musiques et des chansons qui enchanteront petits et grands. Des rafraîchissements seront disponibles sur place au Café AIKB.
Entrée libre.
Org. AIKB .
Rue des Halles Les Halles Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 87 90
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English :
L’événement Grand Concert AIKB Gouarec a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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