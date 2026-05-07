Grand concert avec Saint-Jean-de-Luz Gospel City Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Grand concert avec Saint-Jean-de-Luz Gospel City

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez vivre un moment unique et vibrant avec la chorale St Jean de Luz Gospel City, qui invite la chorale Bayonne Gospel City soit 100 choristes sur scène ! Pour son concert, la chorale vous embarque dans un voyage musical intense, avec un répertoire lumineux, joyeux et inspirant, enrichi de quelques surprises

– 4 musiciens exceptionnels pour les accompagner en live ! (Mathilde Viala Clavier Michel Minhoto (dit Mitch) Guitare Nicolas Bidau Basse Victor Laffargue batterie)

Une super invitée, Stéphanie, chanteuse de gospel qui viendra électriser la scène sur certains titres !

Le gospel, c’est l’énergie du cœur, un souffle d’espérance et de joie qui fait du bien à l’âme… et vous êtes invités à chanter et même danser avec nous. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Grand concert avec Saint-Jean-de-Luz Gospel City

L’événement Grand concert avec Saint-Jean-de-Luz Gospel City Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque