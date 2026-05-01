Thé dansant organisé par Urdanka Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Thé dansant organisé par Urdanka

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’association Urdanka danse country , organise un après-midi dansant, à la salle Inharria quartier Ibarron , de 15h à 19h animé par Año Bidart.

À la pause un goûter sera offert. .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 76 77 maixan@hotmail.fr

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English : Thé dansant organisé par Urdanka

L’événement Thé dansant organisé par Urdanka Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque