Informations pratiques

Yèvre-la-Ville

Grand concert de l’Ensemble Saint-Stanislas

Yèvre-la-Ville Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Vibrez au rythme des Quatre Saisons de Vivaldi ! Le 13 août 2026 à 17h, la virtuose Marta Gidaszewska et Bogumiła Gizbert-Studnicka font résonner la Salle de l’Atelier à Yèvre-le-Châtel pour un concert d’exception. Un voyage musical signé Bach, Vivaldi et Paganini. Entrée 15 € (-18 ans gratuit).

Dans le cadre de la 30ᵉ édition du Festival Baroque d’Auvergne, l’Association des Compagnons de la Châtellenie accueille l’Ensemble Saint Stanislas à Yèvre-le-Châtel. Le jeudi 13 août 2026 à 17h, la Salle de l’Atelier vibre au son des chefs-d’œuvre de la musique classique. La virtuose Marta Gidaszewska au violon et la claveciniste de renommée internationale Bogumiła Gizbert-Studnicka proposent une immersion musicale inédite entre rêve et passion.

Le programme met à l’honneur les célèbres Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, accompagnées de pièces magistrales de J.S. Bach et N. Paganini. Ce rendez-vous culturel d’exception offre une performance de haut niveau au cœur d’un village de charme. 0 .

Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 23 06

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English :

Let the music of Vivaldi’s *Four Seasons* move you! On August 13, 2026, at 5:00 p.m., virtuoso Marta Gidaszewska and Bogumiła Gizbert-Studnicka will fill the Salle de l’Atelier in Yèvre-le-Châtel with music for an exceptional concert. A musical journey featuring Bach, Vivaldi, and Paganini. Admission: 15 ? (free for those under 18).

L’événement Grand concert de l’Ensemble Saint-Stanislas Yèvre-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GRAND PITHIVERAIS