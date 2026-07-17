Visite guidée des monuments de Yèvre-le-Châtel, Château d’Yèvre-le-Châtel, Yèvre-la-Ville

Informations pratiques

Visite guidée des monuments de Yèvre-le-Châtel 19 et 20 septembre Château d’Yèvre-le-Châtel Loiret

Adulte 5 € / Gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée des monuments historiques et du patrimoine de Yèvre-le-Châtel.

Château d’Yèvre-le-Châtel Grande Rue, 45300 Yèvre-la-Ville, France Yèvre-la-Ville 45300 Yèvre-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire

Visite commentée des monuments historiques et du patrimoine de Yèvre-le-Châtel.

© Châtellenie