AGENDA · Yèvre-la-Ville
Visite guidée des monuments de Yèvre-le-Châtel, Château d’Yèvre-le-Châtel, Yèvre-la-Ville
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Yèvre-le-Châtel · Yèvre-la-Ville
Informations pratiques
Visite guidée des monuments de Yèvre-le-Châtel 19 et 20 septembre Château d’Yèvre-le-Châtel Loiret
Adulte 5 € / Gratuit pour les moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée des monuments historiques et du patrimoine de Yèvre-le-Châtel.
Château d’Yèvre-le-Châtel Grande Rue, 45300 Yèvre-la-Ville, France Yèvre-la-Ville 45300 Yèvre-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire
Visite commentée des monuments historiques et du patrimoine de Yèvre-le-Châtel.
© Châtellenie