Le Grand Marché de Producteurs et d’Artisans de Yèvre-le-Châtel

Place du Bourg Yèvre-la-Ville Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-09-27

À Yèvre-le-Châtel, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le Grand Marché de Producteurs et d’Artisans réunit près de 90 exposants. Produits du terroir, artisanat local et animations animent ce rendez-vous gourmand en Loiret, à 1h30 de Paris.

Au cœur de Yèvre-le-Châtel, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le Grand Marché de Producteurs et d’Artisans s’impose comme un événement incontournable en Loiret et en Centre-Val de Loire.

De 10h00 à 18h00, près de 90 producteurs locaux et artisans investissent les ruelles médiévales pour proposer produits du terroir, gastronomie locale et créations artisanales miels, fromages, bières artisanales, terrines, objets en bois, savons et décorations.

Animations musicales, stands variés et ambiance conviviale rythment cette journée mêlant patrimoine, artisanat et saveurs locales, à seulement 1h30 de Paris, idéale pour une sortie en famille ou entre amis. .

Place du Bourg Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

English :

Don?t miss this opportunity to support local producers and craftsmen at the Yèvre-le-Châtel market, while enjoying a friendly atmosphere!

