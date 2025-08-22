Yèvre-le-Châtel et les trois vallées Yèvre-la-Ville Loiret

Yèvre-le-Châtel et les trois vallées A pieds

Yèvre-le-Châtel et les trois vallées Parking au sud du village Grande Rue 45300 Yèvre-la-Ville Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 18100.0 Tarif :

L’Œuf et la Rimarde, nés en forêt d’Orléans et bientôt réunis formeront l’Essonne. Ici, au creux de leurs vallées et vallons adjacents, la verdure abonde. La forteresse de Yèvre-le-Châtel les surplombe.

English : Yèvre-le-Châtel and the three valleys

The rivers Œuf and Rimarde take their source in the Orléans forest, then flow together towards the Essonne. An abundance of verdant valleys and dells await you. Overlooked by the medieval fortress of Yèvre-le-Châtel.

Deutsch :

Die Flüsse Œuf und Rimarde, die im Wald von Orléans entstanden sind und bald zusammenfließen werden, bilden die Essonne. Hier, in ihren angrenzenden Tälern und Talmulden, gibt es viel Grün. Die Festung von Yèvre-le-Châtel überragt sie.

Italiano :

L’uf e la Rimarde, nati nella foresta di Orléans e presto riuniti, formeranno l’Essonne. Qui, nelle conche delle valli adiacenti, il verde abbonda. La fortezza di Yèvre-le-Châtel li sovrasta.

Español :

El ?uf y el Rimarde, nacidos en el bosque de Orleans y que pronto se reunirán, formarán el Essonne. Aquí, en las hondonadas de sus valles adyacentes, abunda el verdor. La fortaleza de Yèvre-le-Châtel los domina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire