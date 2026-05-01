Hindisheim

Grand concert d’orgue

rue de l’ Eglise Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Inauguration de l’orgue après restauration. L’événement sera coiffé par la présence d’un garde Suisse….un Alsacien de Niedermorschwihr formé pour le protocole .

rue de l’ Eglise Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 35 94 49 michelefreykrumeich@free.fr

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English :

L’événement Grand concert d’orgue Hindisheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Ried