Hindisheim

Soirée dansante, tarte flambée à volonté

4 rue Kaltau Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-09

Profitez d’un moment détente et musical entre amis et famille en dégustant une bonne tarte flambée.

Venez passer une superbe soirée et partager une de nos fameuses tartes flambées cuite au feu de bois avec

– le 9 mai l’orchestre Valery’s

– le 16 mai Alsace DJ Team pour une ambiance garantie.

En famille, entre amis…un bon moment à partager. .

4 rue Kaltau Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 72 40 37 reservation@cse-hindisheim.info

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English :

Enjoy a relaxing and musical moment with friends and family while tasting a good tarte flambée.

L’événement Soirée dansante, tarte flambée à volonté Hindisheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Grand Ried