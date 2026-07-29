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Grand concert du Casino Casino Casteljaloux

mercredi 2 septembre 2026 · Casino · Casteljaloux

Grand concert du Casino Casino Casteljaloux

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Casino
Adresse
285 Chemin du lac
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Casteljaloux

Grand concert du Casino

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 20:30:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Amir en concert.
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.
Amir en concert.
1ère PARTIE LIZE !
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.
Une belle soirée d’été au bord du lac, en musique. On vous attend nombreux.   .

Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00 

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English : Grand concert du Casino

Amir in concert.
With support from the city of Casteljaloux and local organizations.

L’événement Grand concert du Casino Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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