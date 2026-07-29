Grand concert du Casino Casino Casteljaloux
mercredi 2 septembre 2026 · Casino · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Grand concert du Casino
Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 20:30:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Amir en concert.
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.
Amir en concert.
1ère PARTIE LIZE !
Avec le soutien de la municipalité et des associations de Casteljaloux.
Une belle soirée d’été au bord du lac, en musique. On vous attend nombreux. .
Casino 285 Chemin du lac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Grand concert du Casino
Amir in concert.
With support from the city of Casteljaloux and local organizations.
L’événement Grand concert du Casino Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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