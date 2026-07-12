Informations pratiques

Ouistreham

Grand Départ Tour de l’Avenir 2026

à préciser Ouistreham Riva-Bella Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 14:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le Tour de l’Avenir est une course de référence pour les moins de 23 ans et un tremplin vers le cyclisme professionnel. Il réunit les meilleurs jeunes coureurs du monde sur des parcours exigeants et révèle chaque année de futurs champions

Le Tour de l’Avenir est aujourd’hui considéré comme la référence mondiale des courses par étapes pour les coureurs de moins de 23 ans. Véritable tremplin vers le plus haut niveau, il révèle chaque année les futurs grands noms du cyclisme international.

Désormais disputée avec des équipes de structures professionnelles et de développement, l’épreuve propose un format moderne et extrêmement relevé, où les meilleurs jeunes talents du monde s’affrontent sur des parcours exigeants, entre plaine, contre-la-montre et haute montagne.

Au fil des années, le Tour de l’Avenir a vu émerger de nombreux champions devenus des références du peloton professionnel, confirmant son rôle de passage incontournable vers le cyclisme d’élite.

Plus qu’une course, le Tour de l’Avenir est une véritable vitrine du cyclisme de demain, où se dessinent les leaders des plus grandes épreuves internationales.

Rendez-vous du 20 au 26 août 2026 .

à préciser Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 28 09 96 08 thibaut.leveque@a-velo.bike

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English : Grand Départ Tour de l’Avenir 2026

The Tour de l’Avenir is a flagship race for under-23s and a springboard to professional cycling. It brings together the world’s best young riders on demanding routes and uncovers future champions every year

L’événement Grand Départ Tour de l’Avenir 2026 Ouistreham a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Caen la Mer