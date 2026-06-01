Grand destockage de livres Route du Mesnil-sur-Blangy Blangy-le-Château
Grand destockage de livres Route du Mesnil-sur-Blangy Blangy-le-Château samedi 20 juin 2026.
Blangy-le-Château
Grand destockage de livres
Route du Mesnil-sur-Blangy Librairie Le jardin des muses Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Livres de seconde main
Une seconde vie pour les livres, un second souffle pour vos lectures
Au cœur du village classé parmi l’un des Plus Beaux Villages de France, la Librairie des Muses ouvre ses portes pour une opération de déstockage massive, les livres seront à tout petit prix !
C’est l’occasion parfaite de découvrir des trésors de seconde main à des prix défiant toute concurrence. .
Route du Mesnil-sur-Blangy Librairie Le jardin des muses Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 42 27 31 68
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English : Grand destockage de livres
Second-hand books
L’événement Grand destockage de livres Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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