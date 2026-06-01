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Grand destockage de livres Route du Mesnil-sur-Blangy Blangy-le-Château

Grand destockage de livres Route du Mesnil-sur-Blangy Blangy-le-Château samedi 20 juin 2026.

Lieu : Route du Mesnil-sur-Blangy

Adresse : Librairie Le jardin des muses

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Blangy-le-Château

Grand destockage de livres

Route du Mesnil-sur-Blangy Librairie Le jardin des muses Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

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Route du Mesnil-sur-Blangy Librairie Le jardin des muses Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 42 27 31 68 

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English : Grand destockage de livres

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L’événement Grand destockage de livres Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

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