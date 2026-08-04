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AGENDA · Le Mans

Grand jeté Le Mans

mardi 10 novembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 Place des Jacobins
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Grand jeté

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10 21:00:00

Date(s) :
2026-11-10

C’est en utilisant les multiples ressorts du comique que la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi encouragera ses dix jeunes interprètes à effectuer toutes sortes de jetés, de pliés, de chassés et de pirouettes en l’air pour mieux repousser les limites de l’espace et les contraintes du temps.   .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Grand jeté Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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