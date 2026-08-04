Informations pratiques

Le Mans

Grand jeté

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10 21:00:00

Date(s) :

2026-11-10

C’est en utilisant les multiples ressorts du comique que la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi encouragera ses dix jeunes interprètes à effectuer toutes sortes de jetés, de pliés, de chassés et de pirouettes en l’air pour mieux repousser les limites de l’espace et les contraintes du temps. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand jeté Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72