Grand jeté Le Mans
mardi 10 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Grand jeté
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10 21:00:00
Date(s) :
2026-11-10
C’est en utilisant les multiples ressorts du comique que la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi encouragera ses dix jeunes interprètes à effectuer toutes sortes de jetés, de pliés, de chassés et de pirouettes en l’air pour mieux repousser les limites de l’espace et les contraintes du temps. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Grand jeté Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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