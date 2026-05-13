Grand jeu de piste autour de l’histoire de la mode, MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes

Grand jeu de piste autour de l’histoire de la mode Samedi 23 mai, 17h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Familles et enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le MUS vous invite à une Nuit des musées 2026 exceptionnelle!

Charles Frederick Worth a puisé son inspiration dans différentes époques et formes d’art. En suivant un parcours inédit dans le musée, venez rassembler tous ces éléments pour parvenir à réaliser une robe dans l’esprit du grand couturier à travers un grand jeu de piste destiné aux familles et enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 15 ans !

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 Place Michel Colucci – dit Coluche, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France +33141183737 https://mus.suresnes.fr Bienvenue au MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Musée de France, consacré à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres dont la cité-jardins et l’École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Son parcours permanent, ses expositions temporaires et son centre de documentation offrent un point de vue inédit sur l’histoire du territoire. Les visites hors-les-murs et l’appartement patrimonial de la cité-jardins permettent au public de parcourir la ville, dans le prolongement de la découverte des collections.

Une riche programmation culturelle et éducative à destination de tous les publics rend le musée accessible à chacun. Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp ». Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360. Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien ».

Grand jeu de piste autour de l’histoire de la mode

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