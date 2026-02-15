Grand jeu de piste familial Limeray

Grand jeu de piste familial

47 Rue de Blois Limeray Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Grand jeu de piste des Gaulois le dimanche 30 août 2026.

Un grand jeu de piste culturel et familial est organisé le dimanche 30 août 2026, par les Amis de la Bibliothèque de Limeray.

Au programme énigmes, défis et patrimoine.

Inscription sur le blog. .

English : Big family treasure hunt

Great Gaul treasure hunt on Sunday, 30th August 2026.

