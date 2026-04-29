Limeray

Visite nocturne de Limeray

Rue de Blois Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Limeray

Limeray est une visite incontournable pour les amoureux du Moyen-Âge ! Outre l’église Saint-Saturnin, découvrez le Vieux Palais, qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes ! Cet ancien auditoire servit de Palais de Justice au prévôt royal à la fin du Moyen-Âge.

Durée 1h30 environ

RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation conseillée 8 .

Rue de Blois Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Limeray Limeray a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37