Visite nocturne de Limeray Limeray
Visite nocturne de Limeray Limeray samedi 18 juillet 2026.
Limeray
Visite nocturne de Limeray
Rue de Blois Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Limeray
Limeray est une visite incontournable pour les amoureux du Moyen-Âge ! Outre l’église Saint-Saturnin, découvrez le Vieux Palais, qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes ! Cet ancien auditoire servit de Palais de Justice au prévôt royal à la fin du Moyen-Âge.
Durée 1h30 environ
RDV devant l’église
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Réservation conseillée 8 .
Rue de Blois Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite nocturne de Limeray Limeray a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37
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