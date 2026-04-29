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Visite nocturne de Limeray Limeray

Visite nocturne de Limeray Limeray

Visite nocturne de Limeray Limeray samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Rue de Blois

Ville : 37530 Limeray

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Limeray

Visite nocturne de Limeray

Rue de Blois Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Limeray

Limeray est une visite incontournable pour les amoureux du Moyen-Âge ! Outre l’église Saint-Saturnin, découvrez le Vieux Palais, qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes ! Cet ancien auditoire servit de Palais de Justice au prévôt royal à la fin du Moyen-Âge.

Durée 1h30 environ
RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Réservation conseillée 8  .

Rue de Blois Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Limeray Limeray a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37

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